Zien: Froukje de Both plaatst prachtige foto van jarige dochter (10)

Kleine meisjes worden groot en zo ook de dochter van Froukje de Both (46). Emma mag alweer 10 kaarsjes uitblazen vandaag en dat viert haar moeder met een prachtig kiekje van haar grote, kleine meid.

En dit plaatje is gemaakt door niemand minder dan… Jim Bakkum. De zanger timmert hard aan de weg als fotograaf en staat dan ook in de finale van ‘Het Perfecte Plaatje’. Dat hij hier in ieder geval een geweldige foto heeft afgeleverd, is duidelijk. Het regent dan ook complimenten en felicitaties onder het kiekje. Emma is het enige kind van Froukje.

Beeld: Hollandse Hoogte, Instagram