Froukje de Both feliciteert prachtige dochter met verjaardag

Hiep hiep hoera, er mogen vandaag elf kaarsjes uitgeblazen worden in huize De Both. De dochter van Froukje de Both, Emma is namelijk jarig. Ze wordt elf.

Op instagram plaatst de presentatrice een foto van de twee. Waaronder ze schrijft: “Ik (zingt): ‘Lang zal ze leven lang zal ze leven!’ Zij: ‘Mam je zingt zó vals’ …Jaja het is me d’r ééntje 😜Mijn allergrootste liefde vandaag 11 jaar alweer..wat vliegt de tijd! Zo trots op deze.”

Felicitaties

De felicitaties stromen in ieder geval binnen. Niet alleen de volgers van Froukje feliciteren haar met haar dochter. Emma kan ook rekenen op de felicitaties van meerdere bekende Nederlanders.

Dochter

Sinds een paar maanden heeft Froukje een nieuwe relatie, namelijk met piloot Jordy Jansen. Dit liefdesnieuws lekte eerder al, maar bevestigde de presentatrice zelf niet veel later met een romantische foto. In 2012 scheidde de blondine van Jeroen te Rehorst, met wie ze in 2012 samen dochter Emma kreeg. De jaren erna was ze samen met radio-dj Niek van der Bruggen, maar die relatie liep afgelopen zomer na zes jaar op de klippen.

bron: Instagram | Beeld: ANPFoto, Instagram