Froukje over dochter (10): ‘Ik kan er nu wel van genieten als ze een weekje weg is’

Froukje de Both (47) is de trotse moeder van dochter Emma, maar met de vader van het tienjarige meisje is de presentatrice al jaren niet meer samen. Dat ze daardoor te maken heeft met het co-ouderschap, vindt ze nog altijd lastig.

In de nieuwe editie van Beau Monde doet Froukje niet alleen een boekje open over de eerste ontmoeting met haar nieuwe vlam Jordy Jansen, maar vertelt ze ook over haar dochter én haar moeite met het co-ouderschap. “Dat rotgevoel is natuurlijk nooit gezakt”, geeft de blondine toe. “Natuurlijk mis ik Emma soms heel erg – ik ben de helft van de tijd met haar en de helft niet – maar ik kan er nu zelfs wel van genieten als ze een weekje weg is.”

Therapie

Het heeft veel tijd gekost voordat Froukje dat gevoel eindelijk had. Ook heeft ze een psycholoog in de arm genomen om het voor elkaar te krijgen. “Lange tijd, vooral na mijn scheiding, heb ik het gevoel gehad dat ik het niet goed heb gedaan als moeder”, biecht ze op. “Vaak dacht ik: wat is dit erg voor mijn dochter. Maar door therapie heb ik geleerd dat ik ons vaak met elkaar heb verwisseld.”

Lees ook

Froukje de Both geëmotioneerd door gemis dochter en deelt liefdevolle foto

Dochter

Sinds een paar maanden heeft Froukje een nieuwe relatie, namelijk met piloot Jordy Jansen. Dit liefdesnieuws lekte eerder al, maar bevestigde de presentatrice zelf niet veel later met een romantische foto. In 2012 scheidde de blondine van Jeroen te Rehorst, met wie ze in 2012 samen dochter Emma kreeg. De jaren erna was ze samen met radio-dj Niek van der Bruggen, maar die relatie liep afgelopen zomer na zes jaar op de klippen.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: RTL Boulevard | Beeld: ANP, Instagram