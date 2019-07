Deze week lopen de temperaturen enorm op in ons ‘koude’ kikkerlandje en dus is het geen overbodige luxe om wat verkoeling te zoeken. Dat moet ook Froukje de Both gedacht hebben, die het water op ging met haar nieuwe grote liefde.

Van dat fijne moment deelt de presentatrice een zonnige foto in bikini. “Ik zit een op boot met mijn lief en drink champagne uit een plastic beker, veel beter wordt het niet.”

Mooi

De 47-jarige moeder van Emma kan rekenen op een hoop complimenten met dit kiekje. “Ziet er goed uit, Froukje”, schrijft iemand. Een andere fan laat weten: “Mooi figuur!” Daarnaast noemen meerdere volgers de presentatrice een “hottie” en “knapperd”.

Nieuwe vlam

Sinds kort heeft Froukje de Both een nieuwe relatie, namelijk met piloot Jordy Jansen. Dit liefdesnieuws lekte eerder al, maar bevestigde de presentatrice zelf niet veel later met een romantische foto. In 2012 scheidde de blondine van Jeroen te Rehorst, met wie ze in 2012 samen dochter Emma kreeg. De jaren erna was ze samen met radio-dj Niek van der Bruggen, maar die relatie liep afgelopen zomer na zes jaar op de klippen.

Beeld: Flair, Instagram