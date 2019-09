Frits Wester reageert op geruchten drankprobleem: ‘Ik drink al bijna niet meer’

Frits Wester doet de wilde verhalen die de ronde gaan over zijn drankprobleem af als ‘gelul’. “Ik drink al bijna helemaal niet meer”, reageert de politiek commentator van RTL op de ophef in het AD.

Overmatig drankgebruik

De krant meldt op basis van bronnen dat Frits wel degelijk kampt met een alcoholprobleem. Hij zou zich al jaren tijdens werktijd schuldig maken aan overmatig drankgebruik.

‘Nooit een probleem geweest’

Frits ontkent dat. “Het is nooit een probleem geweest. Ik drink sowieso heel weinig. Ik ben ooit een keer met mijn stomme kop aangehouden in de auto toen ik iets te lang op het terras had gezeten met Jan Marijnissen. Dat is volgens mij alweer vijftien jaar geleden. Verder: never nooit een probleem.”

‘Ik was gewoon moe’

Tegenover Shownieuws reageerde Frits in eerste instantie zo: “Mensen hoeven zich geen zorgen te maken. Ik was gewoon heel erg moe en ik moest ineens snel voor de camera staan. Het had inderdaad strakker gekund, dat geef ik meteen toe.”

Lees ook

Riskeert Frits Wester ontslag na ‘dronken’ televisieoptreden?

‘Dronken’ in beeld

Zondag verscheen Frits ogenschijnlijk ‘dronken’ in beeld tijdens een uitzending van RTL Nieuws. Adjuncthoofdredacteur Marc Schreuder zegt in het AD zich zorgen te maken over de politiek verslaggever. “Ik wil weten wat er aan de hand is.” De desbetreffende uitzending is niet, zoals alle andere online gezet door RTL. Het is niet de eerste keer dat wordt gespeculeerd dat Frits, die al sinds 1994 bij de zender werkt, een alcoholprobleem zou hebben.

Hij ook mens. Maar de redactie had hier wel Frits even kunnen beschermen. #fritswester #rtlnieuws pic.twitter.com/2PdxTi2UIH — Evert Zandbergen (@EvertWZ) September 8, 2019

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: ANP | Beeld: ANP