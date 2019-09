Dus toch: Frits Wester erkent alcoholprobleem en stopt tijdelijk bij RTL

Frits Wester is voorlopig niet te zien in het ‘RTL Nieuws’. De politiek commentator geeft toe dat hij een alcoholprobleem heeft en last een pauze in om aan zijn herstel te werken.



“Ik ben overweldigd door de reacties en neem de bezorgdheid van RTL en de kijker zeer serieus”, liet Wester vrijdag weten via zijn werkgever. “Mijn gezondheidsproblemen, gerelateerd aan alcohol, laten het momenteel niet toe om mijn werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren. Daarom neem ik de komende tijd een rustpauze om aan mijn herstel te werken.”

Reactie RTL

De commentator krijgt steun van RTL. “Mede namens de collega’s wens ik Frits veel sterkte en een goed herstel toe”, aldus Harm Taselaar, hoofdredacteur van RTL Nieuws. Wester zelf hoopt “dat de media en de kijker mij en mijn directe omgeving deze tijd ook geven”.

Lees ook

Dronken of niet? RTL weet nog steeds niet wat er met Frits Wester aan de hand is



‘Heel moe’

Wester baarde begin deze maand opzien toen hij in een uitzending van RTL Nieuws moeilijk uit zijn woorden kwam. Aanvankelijk ontkende hij alcoholproblemen te hebben, naar eigen zeggen was de politiek commentator enkel heel moe. Vanwege het incident werkte Frits dinsdag niet mee aan de verslaggeving over Prinsjesdag.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron & beeld: ANP