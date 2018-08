De ultieme samensmelting: déze ‘Friends’-ster krijgt een rol in ‘Will & Grace’

In de jaren negentig waren het twee van de best bekeken en meest vermakelijke comedyseries: Friends en Will & Grace. Van Friends wordt er nog altijd gehoopt op een reünie of een reboot, maar zover lijkt het helaas nog niet. Van Will & Grace daarentegen verscheen vorig najaar een succesvolle revival met de voltallige originele cast. Nu lijkt de ultieme samensmelting van de twee series in aantocht.

Verliefd op Grace

Een oude ‘friend’ krijgt namelijk een rol in het nieuwe seizoen van Will & Grace. Niemand minder dan David Schwimmer, Ross Geller in Friends, is in de tweede reeks van de reboot, die komende oktober van start gaat, het nieuwe liefje van Grace, gespeeld door Debra Messing.

Script onder constructie

Volgens Deadline wordt nog gewerkt aan het script van de serie, maar ziet het ernaar uit dat de acteur in ieder geval vijf afleveringen lang een rol heeft in de show.

Waar zat-ie al die tijd?

Na het einde van die hitserie in 2004 regisseerde David enkele films en televisie-afleveringen, en had hij een stemrol in de Madagacar-animatiefilms. In 2016 was hij te zien als Robert Kardashian in de succesvolle miniserie The People v. O. J. Simpson: American Crime Story.

Welkom terug!

Will & Grace maakte in het najaar van 2017 na elf jaar afwezigheid een comeback. Het tiende seizoen is in de VS vanaf 4 oktober te zien. In Nederland zond TLC de terugkeer van buren Will, Grace en hun vrienden Jack en Karen uit.

