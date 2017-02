Freek Vonk mist gevoel in onderarm na haaienbeet

Vorige week kwam het schokkende nieuws naar buiten dat Freek Vonk aangevallen was door een haai. De eerste berichten schreven dat het naar omstandigheden goed ging met de bioloog, maar nu blijkt dat het gevoel in zijn onderarm nog niet terug is.

Beschadigde zenuwen

Op Facebook deelde de avonturier een lang bericht, waarin hij schrijft nog geen gevoel te hebben in de huid van zijn onderarm. “Deze zenuwen zijn dus helaas wel zwaar beschadigd. Maar zenuwen kunnen regenereren, dus dit gevoel zou terug kunnen komen in een paar weken of maanden.”

Aanval

De aanval vond plaats in de Bahamas, waar Vonk naartoe was gereisd met zijn crew voor opnames van zijn televisiepgrogramma. De 33-jarige Freek liet weten dat de haai ‘zich vergist’ moet hebben door hem aan te vallen, aangezien het soort haaien normaal gesproken geen mensen aanvalt.

Freek Vonk blijft voorlopig in het ziekenhuis in Miami, omdat de kans op infecties groot is.



Bron: RTL, Facebook.

