Man Katja Schuurman neemt het voor haar op na pikante uitspraken over seksleven

Onlangs deed Katja Schuurman (44) de ene na de andere onthulling in het Vlaamse televisieprogramma ‘Gert Late Night’. Zo floepte ze onder andere een paar pikante uitspraken eruit over haar seksleven met Freek van Noortwijk (30), waar nog lang over nagepraat werd. Zelf gaf de presentatrice kort erna toe spijt te hebben van de dingen die ze gezegd had, maar nu springt haar geliefde voor haar in de bres.

In het Vlaamse programma vertelde Katja dat zij en Freek zich volledig openstellen voor verleiding van anderen. “Soms denken we: ‘Wat leuk is het hier, en oh, dat is ook een leuk iemand en da’s ook een leuk iemand’. Nou, dan kan er van alles ontstaan”, aldus de actrice. Interviewer James Cooke trok de stoute schoenen aan en vroeg uiteindelijk wat het maximale aantal mensen was waarmee ze ooit hadden geëxperimenteerd. “Hoeveel zouden er nou passen in de jacuzzi?”, vroeg Katja zich af, waarna ze uitkwam op zeven personen. “Wauw. Katja, wauw. En gaan jullie dan alle zeven lekker seksen met elkaar?”, klonk het vanuit James. Waarop ze lachend zei: “Ja, zoiets”.

Uit zijn verband

Katja kreeg na de uitspraken een hoop over zich heen, en met alle kritiek heeft Freek het inmiddels gehad. “Weet je wat het is, alles wat wij erover zeggen wordt uit zijn verband getrokken”, zegt hij tegen Shownieuws. “Je kan nog zo van mening zijn dat je vrij wil zijn over dingen. Maar als het ongenuanceerd is en uit zijn verband getrokken wordt, dan schiet het zijn doel voorbij en is het vooral provocatief in plaats van iets waar je gewoon oprecht in gelooft.”

Gezin

De presentatrice heeft een negenjarige dochter, Sammie, die ze met haar ex Thijs Römer kreeg. Met de veertien jaar jongere Freek stapte ze afgelopen zomer in het huwelijksbootje. Of ze ook een kinderwens heeft met haar kersverse man? “Ik wil zo snel mogelijk zwanger worden, ik ben 44, dus ik kan ook niet zo heel erg lang meer wachten.”

