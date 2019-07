Katja en Freek niet voor de wet getrouwd: ‘Maar maakt dat het minder echt?’

Katja Schuurman en Freek van Noortwijk gaan inmiddels een aantal weken als gehuwd stel door het leven, al zijn de twee niet voor de wet getrouwd. “Wij hebben gewoon ons huwelijk gevierd op een manier die wij mooi vonden”, aldus de actrice en presentatrice. “Niet voor de wet en niet voor de kerk, maar voor waar wij in geloven.”

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam trad op als ‘trouwambtenaar’ maar sloot dus geen officieel huwelijk. Toch voelt het voor Katja als een normaal huwelijk. “Je voelt toch een diepere verbinding. Het voelt gewoon hartstikke goed”, vertelt ze aan RTL Boulevard. Ook Sammie, de 9-jarige dochter en getuige van Katja, voelt een hechtere connectie met de chef-kok. “Zij ziet Freek nu nog meer als papa. Dat is echt superlief.”

Écht

Ook op Facebook doet Katja een boekje open over de manier waarop zij met Freek getrouwd is. “We zijn écht getrouwd”, begint ze. “Niet voor de kerk en niet voor de staat, dat klopt. Maar maakt dat het minder echt? Mensen trouwen gedwongen door hun familie, voelen zich genoodzaakt vanuit financiële overwegingen, omwille van praktische zaken, voor een verblijfsvergunning, omdat ze 30 zijn geworden en besluiten te omarmen wat ze gegeven is; is dat écht? Ook trouwen er een heleboel extreem gelukkige en verliefde mensen. Maakt hun hand op een wetboek hun verbintenis échter?”

Onze waarheid

“Ik geloof niet in God en ik sta niet achter al onze regels en wetten”, legt Katja uit. “Ik sta achter mijn vrienden en alles en iedereen die ik liefheb. Tegenover hen geef ik mezelf aan Freek. Dat voelt als het hoogst haalbare voor mij. De rest zou voor mij een leugen zijn. Dit is onze waarheid.”

Sprookjesweekend

Katja en Freek stapten in het weekend van 21 juni in het huwelijksbootje op de Noordoostpolder in Flevoland. Het was die zaterdag precies drie jaar geleden dat naar buiten kwam dat het stel van plan waren te gaan trouwen. Ruim twee jaar eerder leerden de twee elkaar kennen in het restaurant van Freek, kort na de breuk tussen de actrice en Thijs Römer. Met hem was Katja acht jaar getrouwd en kreeg ze dochter Sammie.

Bron: RTL Boulevard | Beeld: ANP