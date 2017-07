Freek van Noortwijk: ‘Er werd bij ons thuis gegeten óf naar de volgende maaltijd toegeleefd’

Slechts 28 jaar en toch al 3 restaurants op je naam hebben? Dat flikt Freek van Noortwijk gewoon even. Drie verschillende restaurants met elk een unieke formule, die door heel food-minnend Nederland al in het hart zijn gesloten. ‘Eten bij ons is één groot feest!’

Het begon allemaal bij restaurant Daalder, waarna restaurants Guts & Glory en Breda volgden. Nu heeft de horecatopper ook nog de tent Píta in de Amsterdamse Foodhallen geopend, waar je gezonde pitabroodjes kunt scoren. Terwijl Freek een studie Bedrijfseconomie aan de Universiteit van Amsterdam heeft gedaan, ligt zijn hart toch écht bij koken.

Waar komt jouw passie voor koken vandaan?

‘Dat is me met de paplepel ingegoten. Als we op vakantie gingen, dacht iedereen altijd dat we geobsedeerd waren door eten. Met het ontbijt bespraken we wat we met de lunch zouden eten, met de lunch hadden we het over het avondeten en in de avond werd het ontbijtmenu al doorgesproken. Er werd bij ons óf gegeten óf naar de volgende maaltijd toegeleefd. Dus ik denk dat het daar ontstaan is. Deze passie is gevoed doordat ik met de juiste mensen in aanraking ben gekomen en van de juiste mensen de juiste dingen heb geleerd.’

Guts & Glory staat om de drie maanden in het teken van een ander land. Hoe zijn jullie op deze unieke formule gekomen?

We wilden eerste een kippenrestaurant openen, omdat Amsterdammers nogal van kip houden. Wij dachten: dat kunnen we beter dan al die andere restaurants. Maar uiteindelijk vonden we de formule toch te afgezaagd. Dus begonnen we als kippenrestaurant en na drie maanden zetten we onze tent in het teken van rund, daarna varken en daarna vis, om zo te laten zien dat er veel meer uit de producten te halen valt dan men denkt. Er zijn namelijk zoveel mooie dingen aan bijvoorbeeld een kip: van het ei tot de huid; je kunt alles gebruiken. Daarna wilden we hierop doorgaan, en zo zijn we dus verschillende wereldkeukens gaan aanbieden. Da’s heel leuk, want hiervoor gaan we dan vaak op culinaire ontdekkingsreis naar het land.

Wat vond je het leukste land wat jullie hebben behandeld?

Het Franse menu, waarbij we klassieke Franse gerechten aanboden in een modern jasje, was naar mijn idee het beste menu. Maar het Japanse menu was ook heel gaaf om te doen, omdat we toen naar Japan zijn gegaan met een documentairemaker. Momenteel serveren we het Spaanse menu, wat ook te gek is geworden. Het menu heeft super goede smaken en is heerlijk zomers.

En toen dachten jullie, we zoeken het dichter bij huis en openen een restaurant met de naam Breda?

We wilden graag voor onszelf beginnen toen we bij Daalder weggingen. Eerst openden we Guts & Glory, en toen pas Breda. Het is eigenlijk de luxe versie van Daalder geworden, met een laagdrempelige inrichting met een goede prijs-kwaliteit verhouding. Het is niet goedkoop, maar zeker ook niet duur. Per gerechtje betaal je ongeveer 9 euro waarvoor je kreeft, oesters en coquilles kunt eten.

Waarom de naam Breda?

Breda associeer ik met gezelligheid, knusheid en warmte en dat is precies waar dit restaurant voor staat; het is de warmte en knusheid zoals we het in het zuiden van het land kennen, maar dan met een beetje stedelijk allure. Het is een tent met een goeie sfeer. Er is altijd rumoer, maar je kunt er wel eten en drinken van het hoogste niveau.

Píta in de Foodhallen is een heel ander concept. Hoe is dit tot stand gekomen?

We wilden eigenlijk een steamed bun-bar openen, maar dat had een vriend van ons net gedaan. Dus toen kwamen we op Píta uit. We vinden het gewoon heel leuk om verschillende doelgroepen aan te spreken. Met Breda spreken we echt de culy’s en het zakelijk publiek aan, met Guts en Glory zowel toeristen als Amsterdammers en met Pita juist weer meer de jongeren. Met Píta treden we uit onze comfort zone en kunnen we nieuwe dingen ontdekken die het werk leuk houden. Sommige dingen doe je in eerste instantie niet alleen om geld te verdienen, maar juist om van te leren. Dan komt dat geld vanzelf wel.

Waarom Pitabroodjes?

Falafel, kebab, noedels en taco’s zijn typische dingen die je in je vrije tijd eet, maar waar een wat ongezond imago aan kleeft. Maar wanneer je gewoon verantwoord vlees, biologische groenten en goede sauzen gebruikt, dan is een broodje kebab echt niet minder verantwoord dan een vers bereide hamburger. We hebben deze snack dus omgetoverd tot een verantwoord hapje. Ik vind het dan ook geen fastfood meer, omdat we echt verse producten gebruiken.

Wat zou jij nooit serveren?

Ik lust eigenlijk alles, mits het goed is klaargemaakt. Als mensen dingen niet lekker vinden is dat gewoon gelul, want dan is het gewoon omdat je moeder het niet goed kon klaarmaken vroeger. Maar we proberen wel voor kwaliteit staan omdat we toch een soort voorbeeldfunctie hebben. De laatste tijd werken we dus niet meer met omstreden producten zoals eendenlever en paling.

Kunnen we nog meer restaurants verwachten in de toekomst?

Jazeker! We zijn nu aan het zoeken naar een locatie voor een tweede locatie van Píta, buiten de Foodhallen. En er komt nog een groot project aan, maar daar kan ik nog niet zoveel over zeggen. Er zitten nog een aantal projecten in de pijpleiding, dingen die in Amsterdam nog niet echt bestaan. Binnenkort meer!

Honger gekregen? Hieronder vind je de adressen naar de restaurants. Eet smakelijk!

Guts & Glory

Utrechtsestraat 6, Amsterdam.

www.gutsglory.nl

Breda

Singel 210, Amsterdam.

www.breda-amsterdam.com

Píta

Bellamyplein 51, Amsterdam

www.foodhallen.nl/pita