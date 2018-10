Komend voorjaar trouwt Katja Schuurman met haar verloofde Freek van Noortwijk, twee jaar nadat de chef-kok haar ten huwelijk vroeg. Inmiddels hebben de geliefden een geschikte locatie gevonden, heeft de actrice haar jurk uitgekozen en zou de bruiloft zomaar op Katja’s 44e verjaardag kunnen vallen…

Lees ook

Katja Schuurman deelt haar trouwjurk(en) en jij mag kiezen

‘Ik kon het niet langer voor me houden’

Katja heeft het niet voor elkaar gekregen om de jurk geheim te houden voor haar aanstaande echtgenoot. ‘Ik heb hem weggehouden bij het programma en andere media waarin de jurk zou kunnen verschijnen. Maar Freek heeft de jurk inmiddels gezien. Ik kon het niet langer voor me houden.”

Geen ongeluk

“Ik vind de jurk zo prachtig en ik heb Freek heel snel een klein fotootje van mij in die jurk laten zien. Ik geloof niet dat het ongeluk brengt als je aanstaande echtgenoot je vóór de huwelijksdag in je trouwjurk ziet. Freek en ik zijn zó gelukkig. Daar kan niets of niemand tussen komen.” Katja en Freek trouwen in het buitenland in aanwezigheid van familie en goede vrienden.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Dit bericht bekijken op Instagram #magichour #ameland #katjawashier #qualitytime Een bericht gedeeld door Katja Schuurman (@katjaschuurman) op 9 Sep 2018 om 12:09 (PDT)

Bron: Story / Beeld: Hollandse Hoogte