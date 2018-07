Freek Bartels: ‘Ik ben licht dwangmatig in dingen recht leggen’

De was cheffen, stofzuigen, het bed opmaken, vaatdoekjes uitkoken, poepluiers verschonen. Elke week testen wij de huishoudelijke capaciteiten van een bekende Nederlandse man. Deze keer: acteur Freek Bartels.

Lees ook: Joost Swinkels: ‘Mijn hele raam zit onder de duivenpoep’

In het kort

Acteur Freek Bartels (31) is bekend van onder meer musicals Beauty and the Beast en Love Story. Hij is nu te zien in Showponies, naast onder meer Alex Klaasen, en speelt in de zomer in de voorstelling She Loves Me. Freek is single en woont in Amsterdam.

Hoe vaak maak jij het toilet schoon?

‘Eens in de twee weken. En dan grondig, met chloor, WC-eend en dat soort spul. Tussendoor maak ik de wc schoon met vochtige doekjes.’

Freek woont alleen, dat scheelt. 1 punt

Wat heb jij met dweilen?

‘Oei, dat doe ik niet zo vaak. Ik heb een schoonmaker die eens in de twee weken dweilt. Als het gedaan is, is alles wel weer helemaal spic en span. Vind ik lekker.’

Tussendoor één keer dweilen dan? ½ punt

Wanneer waste je voor het laatst het beddengoed?

‘Drie dagen geleden. Ik verschoon mijn bed eens per week. Als het er een keer niet van komt, dan was ik soms alleen het hoeslaken en de kussensloop. Ik kan ’s ochtends mijn huis niet uit voordat ik mijn beddengoed even heb rechtgetrokken. Dat moet netjes zijn.’

Niets op aan te merken. Maar echt: niets. 1 punt

Ben je een opgeruimd type?

‘Heel erg. Alles heeft een vaste plek en ik ben licht dwangmatig in dingen recht leggen. Alles is geordend. Mijn vrienden weten dat en leggen soms iets scheef om me te pesten.’

Neurootje. 1 punt

Kun je koken?

‘Ik kook niet vaak, omdat ik meestal ’s middags al vertrek naar het theater, maar ik kan het wel. Mijn gerechten vallen in de categorie snel, makkelijk en gezond: veel wokken dus. En de Indische hete kip naar mijn oma’s recept doet het altijd goed.’

Klinkt niet verkeerd. 1 punt

Hoe vaak moet een vaatdoekje in de was?

‘Ik moet toegeven dat ik ze na drie keer gebruiken gewoon weggooi en een nieuwe pak. Kun je die doekjes wassen?!’

Wel hygiënisch, maar ook zonde.½ punt

Lees de antwoorden op nog meer huishoudelijke vragen én de score op de huishoudladder in de nieuwste Flair!

Beeld: Mark Uyl