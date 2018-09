Afgelopen weekend was het flink schrikken voor Fred van Leer. Hij moest zijn bezoek aan een modeshow in Etten-Leur afzeggen en kwam met een darmontsteking in het ziekenhuis terecht. Inmiddels is de stylist weer thuis en laat hij via Instagram weten hoe het met hem gaat.

Fred deelt een kiekje waarop te zien is dat hij weer kan lachen. ‘Kleine update’, schrijft hij erbij. ‘Ik ben weer aangekleed, na vier dagen thuis #gaatdegoedekantop.’

Bezorgde fans

Zijn fans zijn blij om te horen dat de stylist weer aan de betere hand is, maar blijven zich zorgen maken om Fred. ‘Wat zie je er tof uit! Maar doe wel rustig aan’, reageert iemand onder de foto. ‘Rustig aan en neem je tijd. Je ziet er goed uit!’

