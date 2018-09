Hilarisch: Fred van Leer scoort opmerkelijke rol in Assepoester-musical

Sinds enkele jaren verandert de Amsterdamse Ziggo Dome in december in een sprookjesachtig kersttafereel voor The Christmas Show, een bedenksel van Carlo Boszhard. Dit jaar staat het verhaal van Assepoester centraal, een rol die musicalactrice Celinde Schoenmaker op zich zal nemen. Ook stylist en presentator Fred van Leer is van de partij; hij kruipt in de huid van een wel héél opmerkelijk personage.

‘Zure vrouw’

Fred van Leer speelt niemand minder dan de boze (of: zoals Fred het zelf zegt, ‘zure’) stiefmoeder van Assepoester. Dat heeft Carlo vandaag bekendgemaakt in Kasteel de Haar. Daar kwam de cast voor het eerst bijeen, volledig gehuld in de uitbundige kostuums die ze in de show zullen dragen. Fred verscheen dan ook vol in de make-up, met knalrode pruik en giga groene jurk voor het oog van de pers.

De rest van de cast

Voor de rol van Assepoester verruilt Celinde Schoenmaker het fameuze West End in Londen, waar ze hoofdrollen in wereldberoemde musicalproducties speelt, voor de Ziggo Dome. Pip Pellens en Esmée van Kamen spelen de stiefzusters van Assepoester. Ger Otte neemt de rol van koning op zich. Berget Lewis speelt in de sprookjesbewerking de rol van goede fee.

Duo Buddy en Carlo

Eerder was al bekend dat Buddy Vedder in de kerstshow de rol van prins op zich neemt en Carlo Boszhard de verteller is. Carlo en Buddy waren afgelopen twee edities in andere rollen in de kerstshow te zien. Zo speelde Buddy vorig jaar de verwende popster Justin Scrooge.

Klassiek verhaal in nieuw jasje

Carlo Boszhard schreef het script samen met Maurice Wijnen. Ze gieten het klassieke verhaal over weeskind Assepoester en haar gemene stiefmoeder en stiefzussen in een eigentijdse voorstelling. Bekende kersthits zullen daarbij niet ontbreken. Assepoester en het Kerstbal is de vierde editie van The Christmas Show, een concept gebaseerd op de populaire kerstshows in New York en Londen.

