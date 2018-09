De alarmbellen gingen af toen Fred van Leer zijn bezoek aan een modeshow in Etten-Leur moest afzeggen. Kort daarna werd bekend dat de stylist was opgenomen in het ziekenhuis. Op Instagram maakt hij bekend wat hem mankeert.

Lees ook: ‘Say Yes To The Dress’-presentator Fred van Leer leerde ‘nee’ zeggen door burn-out

‘Het is een tijdje stil geweest vanuit mij, wat niet vaak voorkomt,’ schrijft Fred op zijn Instagram-account. ‘Na onderzoek is gebleken dat ik een ontsteking in mijn darmen heb.’ De ontsteking is niet kwaadaardig, maar wel erg pijnlijk. De stylist van de sterren neemt voorlopig rust om te herstellen. Fred laat weten dat hij zich vandaag ‘nog niet helemaal joppig’ voelt.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Fred van Leer (@fredvanleer) op 9 Sep 2018 om 5:52 (PDT)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: ANP, Instagram