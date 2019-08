Fred van Leer suïcidaal? Politie forceert deur na verontrustende tweet

Stylist Fred van Leer heeft een heftige nacht achter de rug. De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag de deur van zijn woning geforceerd nadat er een verontrustend bericht verscheen op social media.

Afscheid?

Maandagavond verscheen er op het Twitter-account van Fred van Leer een bericht met de tekst ‘bedankt en vaarwel!’. Daar schrokken veel volgers van, waarna een aantal besloot om de politie in te schakelen. De stylist liet na dat bericht namelijk niets meer van zich horen.

Deur forceren

Er werd maar liefst zeventien keer naar de politie gebeld over het bericht. Daarom werden de meldingen serieus genomen en besloten de agenten een kijkje te nemen bij het huis van de stylist. Fred, die waarschijnlijk gewoon lag te slapen, gaf geen gehoor, waarop agenten de deur forceerden.

Lees ook

Peuter in zwembroek urenlang alleen in Scheveningen, ouders meldden zich pas ’s nachts

Vals alarm

Vanmorgen liet Fred met een bericht op Twitter weten dat het vals alarm was en dat zijn account gisteravond gehackt moet zijn geweest. “Wow, ik weet niet wie de lolbroek was die iets op mijn Twitter heeft gezet, maar zeventien mensen hebben dus de politie gebeld. Die stond zojuist mijn deur te forceren om binnen te komen, omdat ze dachten dat ik mezelf iets had aangedaan. Dank voor de bezorgdheid, maar ik ben er nog”, schreef hij op Twitter. Dit bericht is inmiddels verwijderd, maar op Instagram geeft Fred nog kort uitleg:

Denk je aan zelfmoord? Neem contact op met 113. De crisislijn is 24/7 open, ook kun je er terecht voor therapie met een psycholoog, of doe de zelfhulpcursus. Anoniem en vertrouwelijk.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Libelle | Beeld: ANP