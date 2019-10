Fred van Leer ‘jankt vaak genoeg mee’ tijdens TLC-programma Alles uit de Kast

Fred van Leer schiet maar al te graag vrouwen te hulp die niet weten hoe ze zich moeten kleden. De stylist weet precies hoe hij de dames moet adviseren. ‘Ik zie mezelf daarnaast ook echt als een soort coach en ik vind het heel mooi dat ik deze vrouwen kan helpen op meerdere vlakken.’

Vanaf dinsdag is Fred weer te zien in het TLC-programma Alles uit de Kast. De deelneemsters hebben stuk voor stuk persoonlijke verhalen die ervoor zorgen dat ze moeite hebben om de juiste kleding te kiezen. ‘Het zijn mooie en leuke verhalen, maar ook intense en verdrietige. Het is echt het mooiste programma dat ik ooit heb gemaakt’, vertelt de presentator aan BuzzE.

Doordat de vrouwen zich anders leren te kleden, verandert er ook iets van binnen. ‘We helpen ze opnieuw naar zichzelf te kijken. Je ziet dat ze zelfverzekerder worden als ze zien hoe het ook kan. Als je een slechte dag hebt, kan het je echt beter doen voelen om een paillettenjurk aan te trekken en los te gaan met de mascararollers.’

Meejanken

Als de dames vervolgens staan te glunderen en te lachen in de paskamer, is de missie van de stylist geslaagd. ‘Je ziet dan dat ze zichzelf mooi vinden. Dan jank ik vaak genoeg mee, hoor.’

Fred bouwde tijdens beide reeksen een goede band op met de kandidaten. ‘Je gaat toch best diep met elkaar. Ze vertrouwen me hun persoonlijke verhalen en onzekerheden toe. We hebben nog steeds heel veel contact.’

Of er een potentieel derde seizoen met ook mannelijke deelnemers in zit, weet de presentator niet. ‘We hebben ook voor deze reeks een oproep gedaan, maar de mannen hebben toch minder heftige verhalen. Zij zitten er over het algemeen niet zo mee dat ze een slobbertrui aantrekken omdat ze niets anders weten. Dan is het meer van: slobbertrui, prima.’

