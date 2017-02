Fred van Leer en Anouk Smulders stoppen met ‘Hollands Next Top Model’

Er komen grote veranderingen aan bij het programma Hollands Next Top Model. Want niet alleen presentatrice Anouk Smulders heeft laten weten dat ze gaat stoppen met het programma, ook jurylid Fred van Leer houdt er mee op. HNTM zal wel doorgaan, maar slaat een andere weg in!

Sinds 2013 is Anouk Smulders het gezicht van Hollands Next Top Model. Na vier jaar bij het programma heeft de presentatrice echter besloten dat het tijd is voor wat nieuws. Vandaag liet ze op Instagram weten dat ze gaat stoppen met het presenteren van HNTM en bedankte ze al haar collega’s voor een onvergetelijke tijd.

Stylist van de sterren

Ook stylist en jurylid Fred van Leer heeft via Instagram laten weten dat hij gaat stoppen met de show. Fred van Leer begon in 2011 als coach bij HNTM. Ook hij bedankt iedereen voor een geweldige tijd en laat weten dat het tijd is om een nieuwe koers te gaan varen. Wij zijn benieuwd!

Hollands Next Top Model werd in 2006 voor het eerst uitgezonden. Het programma werd toen gepresenteerd door Yfke Sturm. In 2008 nam Daphne Deckers het stokje over van Yfke en in 2013 begon Anouk Smulders met de presentatie van het programma. Wie de presentatie zal overnemen van Anouk is nog niet bekend.

