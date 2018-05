Frans en Mariska Bauer zijn 10 jaar getrouwd: zó zag haar trouwjurk eruit

9 mei is een bijzondere datum voor Frans Bauer en zijn Mariska. Helemaal 9 mei 2018, want vandaag vieren zij hun tinnen jubileum. Tien jaar geleden gaven zij elkaar het ja-woord. Vandaag blikken we samen met Mariska daarom nog even terug. Herinner jij je nog hoe prachtig ze eruitzag?

‘Dit is waar het leven om draait’

In een filmpje dat de moeder van vier zoons vandaag deelt op Instagram is te zien hoe Frans haar samen met hun (toen nog) drie jongens kwam ophalen. Ze schrijft: ‘Hier een privéfilmpje van onze trouwdag op 9 mei 2008, de ochtend dat Frans en toen nog drie jongens me kwamen ophalen! Dit is waar het leven om draait; gelukkig zijn met elkaar.’

‘Getrouwd met de liefste’

Dat is niet het enige wat Mariska deelt op social media. Vóór het filmpje kwam nog een prachtige foto van de grote dag online. ‘Tien jaar getrouwd met de liefste, leukste, beste, grappigste, sterkste, vriendelijkste, attentste, romantische, knapste, gezelligste en soms onhandigste man van de hele wereld.’

‘Liefde voor eeuwig’

Ook Frans blikt terug op de mooiste dag van zijn leven. ‘Vandaag tien jaar getrouwd met mijn Mariska! Het was een onvergetelijke dag, de tijd is voorbij gevlogen. Het waren 10 fantastische jaren samen, in voor en tegenspoed. We delen de lach en de traan, ik hoop dat er nog heel wat mooie jaren mogen komen. Liefde voor eeuwig’, aldus Frans, die zijn bericht afsluit met drie kusjes.

