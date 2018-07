Frans Bauer herkennen we natuurlijk aan zijn brede glimlach die nooit van zijn gezicht verdwijnt, maar ook aan zijn korte bruine haar. Maar van dat typerende kapsel heeft de zanger inmiddels afscheid genomen.

De ‘Heb je even voor mij’-zanger heeft zijn korte coupe verruilt voor een gladgeschoren hoofd. Niet voor lang, want hij schrijft bij het kiekje dat-ie bij Hair Science Institute is, een expert op het gebied van haartransplantaties. ‘Vandaag naar Hasci voor een nieuwe haardos!’, aldus Frans. ‘Maar eerst gooide Kristel de tondeuse erover! Joehaaaa!’

Volle haardos

Ook Mariska heeft een foto van Frans en zijn kaalgeschoren hoofd gedeeld. ‘Over paar weken een volle haardos’, schrijft ze erbij. ‘Ik vind het hem goed staan, en jullie?’

