Zien: Frank en Rogier van ‘Paleis voor een Prikkie’ genieten van luxe skivakantie

Frank en Rogier van ‘Paleis voor Prikkie’: wie kent ze niet? Na hun populaire programma heeft heel Nederland het duo in hun hart gesloten. De laatste aflevering van het seizoen zit er inmiddels op en dus is het de hoogste tijd voor de mannen om even heerlijk te ontspannen tijdens een luxe skivakantie.

Een maand geleden kwam nog het gerucht naar buiten dat het stel huwelijksproblemen had, maar nu lijken de twee dolgelukkig op vakantie. Ze verblijven in Zwitserland in het Gstaad Palace, een van de beste hotels in de regio inclusief spa, zwembad, en sportschool. Van alle gemakken voorzien, dus! Zowel Frank als Rogier deelt de prachtigste plaatjes van het winterse uitzicht.

Beeld: ANP, Instagram