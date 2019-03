Na de laatste aflevering van ‘Paleis voor een Prikkie’ was het voor Frank en Rogier de hoogste tijd voor een welverdiende reis. Het duo genoot van een luxe skivakantie, maar moest deze afbreken wegens een brute inbraak in hun Haagse appartement.

“Ze hebben werkelijk alle kasten en laden opengetrokken”, vertelt een geschokte Frank erover aan Shownieuws. Het stel vermoedt, op basis van de enorme ravage, dat de daders uren in hun luxe appartement zijn geweest. Ook Rogier is geschrokken van de inbraak. “Onze voordeur is extreem goed beveiligd. Desondanks is de entree met grof geweld en vermoedelijk een koevoet opengebroken.” En de daders zijn alles behalve met lege handen weggegaan; ze zouden “heel veel kleding en horloges” hebben meegenomen.

Grote schrik

Frank en Rogier denken dat de inbrekers wisten dat er niemand thuis was. “We waren vorige week donderdag op televisie om vanuit Gstaad te vertellen over onze heerlijke vakantie. Mensen wisten daardoor dat we niet thuis waren. Ik weet het niet helemaal zeker, maar het kan best zijn dat het één met het ander te maken had.” Ondanks de grote schrik en hun verpeste vakantie, blijven Frank en Rogier positief. “We zijn allebei gezond. Dat is het belangrijkste”, aldus Frank.

