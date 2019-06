Auw: Frank Lammers doet stagedive op Pinkpop (maar landt niet zo lekker als gehoopt)

Het Limburgse Landgraaf trilde het afgelopen pinksterweekend weer op z’n grondvesten. Niet alleen door de tienduizenden festivallers die er de vijftigste editie van Pinkpop bezochten, maar ook door acteur Frank Lammers, die een stagedive gone wrong deed. #oeps

‘Undercover’ op het podium

Frank Lammers, verscheen op het podium als speciale gast van de Limburge feestband Rowwen Hèze, en zong hun grootste hit Bestel Mar mee. Hij deed dit ‘in character’ als drugsbaas Ferry Bouman, zijn personage uit de populaire Netflix-serie Undercover, dat zich grotendeels afspeelt in Limburg.

Kopje onder

Na zijn korte optreden dook Lammers het publiek in met een fikse stage dive, die echter niet helemaal goed ging. Zo kwam hij met zijn schenen slash enkels op de dranghekken terecht, waarna hij kopje onder ging in de zee van mensen. Geen ideale duik dus, maar gelukkig stond hij razendsnel op en ging hij vol goede moed alsnog crowdsurfend over de menigte. Like nothing ever happened.

Viral

3FM legde de duik vast en deelde deze op Facebook, waarna de video binnen de kortste keren viral ging. Inmiddels is-ie op het sociale platform ruim 760.000 keer bekeken. Eén bezoeker heeft daarnaast het hele optreden van Rowwen Hèze featuring Ferry Bouman ook van dichtbij gefilmd. Bekijk dat in de video onderaan dit artikel.

Fan-vrienden

Hoe kwam een Brabander als Frank Lammers nou ineens op het podium terecht bij de beroemdste Limburgse band ter wereld? De acteur verklaarde na afloop aan diverse dagbladen dat hij al jaren goed bevriend is met de band van zanger Jack Poels: “Ik regisseer al jaren hun theatertours. We zijn vrienden. Je kunt zeggen dat ik fan ben van hen, en zij zijn fan van mij.”

Bron: Superguide | Beeld: Netflix