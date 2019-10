Frank Dane doet boekje open over het kersverse vaderschap

Begin augustus werd de liefde tussen Frank Dane (38) en zijn vriendin bekroond met een prachtige zoon, genaamd Ole. De ‘Radio 538’-dj maakte het nieuws destijds wereldkundig met een zoet kiekje en doet nu een boekje open over het kersverse vaderschap.

Frank Dane kan niet anders zeggen dan dat hij het “fantastisch” vindt om papa te zijn. “Het is zo ontzettend leuk”, zegt hij in RTL Boulevard. De dj is dan ook helemaal in de wolken met Ole. “Het is zo’n lief en lekker ventje.”

Vreemd gevoel

Volgens de radiopresentator zijn alle cliches over het ouderschap waar. “En het is heel gek dat je ineens een familielid erbij hebt die je een paar maanden geleden nog niet kende”, geeft hij toe. Dat neemt niet weg dat Frank natuurlijk ontzettend trots is op zijn zoon. “Vannacht heeft-ie voor het eerst van 9 tot half 7 geslapen, dus hij is helemaal onze held. Ik slaap slechter dan hij.”

Ole

Ook vertelt Dane waar de bijzondere naam van zijn kind vandaan komt. “Een van de beste vrienden van mijn vader heet zo”, legt hij uit. “Dat is altijd blijven hangen en dat ik dacht, oh dat is wel een hele leuke naam.”

Long time liefde

Sinds begint dit jaar presenteert Frank Dane de ochtendshow op Radio 538. Hij heeft het stokje overgenomen van Edwin Evers. Begin maart maakte hij in zijn programma bekend dat zijn vriendin, met wie hij zes jaar samen is, in verwachting was van hun eerste kindje.

