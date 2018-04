Op deze foto’s is te zien hoeveel het Britse prinsje op zijn broer en zus lijkt

Maandag 23 april 2018 gaat de boeken in als een prachtige dag voor de Britse royals: even na elven in de ochtend (lokale tijd) is het derde kind van Kate Middleton en prins William ter wereld gekomen. Later op de dag zijn de eerste foto’s vrijgegeven, en daarop is duidelijk te zien dat het jochie een broertje is van George (4) en Charlotte (2).

Gisterochtend werd bekendgemaakt dat Kate naar het ziekenhuis was gebracht voor de bevalling, even later werd wereldkundig gemaakt dat het Britse prinsje was geboren en nog diezelfde dag stonden de kersverse moeder en William alweer buiten voor de eerste foto’s. Daily Mail heeft de babyfoto’s van alle drie de kids naast elkaar gezet, en we moeten toegeven: ze lijken hartstikke veel op elkaar.

Newborn pictures show just how much the new prince resembles his siblings George and Charlotte https://t.co/nlI7SSHnQh — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) 24 april 2018

Kate

Waar we ook niet omheen kunnen, is dat Kate er vlak na de bevalling alweer uitzag om door een ringetje te halen. In een rode jurk, perfect kapsel én hakken stond ze klaar om op de gevoelige plaat vast te worden gelegd door de pers. Alsof er niets gebeurd was. Maar het draaiboek voor de grote dag zou dan ook al een paar maanden klaar hebben gelegen, zo schrijft AD.nl. Zo was Kates persoonlijke kapster aanwezig in het ziekenhuis en moest een uur voor de bevalling haar persoonlijke assistente Natasha Archer er zijn om de jurk af te geven die de hertogin moest dragen wanneer ze weer naar huis mocht. Die jurk was overigens niet zonder voorbedachte rade uit de kast getrokken; aangezien de foto’s van het officiële moment de hele wereld overgaan, komt er bij iedere bevalling weer een kleurenkaart aan te pas om te bepalen welke kleur outfit Kate moet dragen.

