Het moment is eindelijk daar: de jaarlijkse zomerfotosessie van onze koninklijke familie. Ze poseerden voor de verandering aan de voorkant van hun huis, Villa Eikenhorst, omdat voorgaande jaren de rozen en het gras in de achtertuin te erg te lijden hadden onder de toegestroomde pers.

Lees ook

Willem-Alexander en Máxima gaan de wereld over met swingend filmpje

Poseren maar!

Tijdens de fotosessie werden een aantal geposeerde foto’s gemaakt; van het hele gezin samen, de prinsessen op een rij en de koning en koningin samen. Daarnaast werden Máxima en Willem-Alexander ook wat spontaner op de kiek gezet. Alle meiden uit gezin droegen jurken met blote benen, de koning droeg een blauw colbert met casual, donkerrode broek.

Verhuizing op komst

De locatie van de shoot ligt op landgoed De Horsten, waar koning Willem-Alexander, koningin Máxima samen met hun drie dochters Amalia, Alexia en Ariane wonen. Het is de laatste keer dat de sessie hier plaats zal vinden. Het plan is om binnen afzienbare tijd te verhuizen naar Huis Ten Bosch in Den Haag. De renovatie van het paleis zou volgend jaar afgerond moeten zijn.

De mooiste foto’s verzameld:

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: Hollandse Hoogte