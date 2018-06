Hóe leuk zijn deze twee? De liefste foto’s van GTST-stel ‘Sjors en Amir’

In soapdorp Meerdijk bloeien regelmatig liefdesrelaties op. Óók buiten de camera’s. Acteurs Melissa Drost en Alkan Çöklü werden smoorverliefd op de set van Goede Tijden Slechte Tijden. Wij verzamelden hun meest romantische liefdesfoto’s.

Lees ook

GTST verandert ‘allerduurste cliffhanger ooit’ door recente, pijnlijke gebeurtenis

Liefdesgeluk

De soapacteurs, die de rollen van Sjors en Amir vertolken, konden hun verliefdheid niet langer voor zich houden en maakten hun relatie eind maart wereldkundig. Sindsdien zijn de tortelduifjes onafscheidelijk. Er volgde al gauw een vakantie naar Turkije, die hun liefdesgeluk bevestigde.

Toekomstplannen

Een relatie met een collega is niet altijd ideaal, maar voor Melissa en Alkan werkt het. “Het is fijn dat we elkaar zoveel kunnen zien, zowel op de werkvloer als privé – ook al zijn we op de set natuurlijk aan het werk”, zegt de acteur over hun relatie. Hij noemt zijn kersverse vriendin “zijn droomvrouw”. Melissa ziet een toekomst met Alkan helemaal zitten. “Het gaat zo goed tussen ons, dat het de bedoeling is dat we uiteindelijk gaan samenwonen”, verklapt ze tegenover Privé.

Wij zijn samen! Verliefd op haar❤🙈 Een bericht gedeeld door Alkan Çöklü (@alkantubbies) op 29 Mrt 2018 om 8:17 (PDT)

Benim aşkım ❤ #vakantie Een bericht gedeeld door Melissa Drost (@melissa_drost) op 26 Apr 2018 om 1:27 (PDT)

💃🕺🏻 Een bericht gedeeld door Melissa Drost (@melissa_drost) op 4 Apr 2018 om 9:08 (PDT)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: Instagram