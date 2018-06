Wijst déze foto op een romance binnen de families van Humberto Tan en Isa Hoes?

In een klein land als Nederland ken je als bekend persoon toch al snel eh… al die andere bekende types. Iedereen zit bij iedereen in het programma en zo’n beetje elke film van eigen bodem heeft (grotendeels) dezelfde cast. Het is dan ook niet zo gek dat er in dat kleine wereldje af en toe stelletjes ontstaan.

Een kersverse Instagrampost doet vermoeden dat er weer een nieuw bekend liefdeskoppel in town is: niemand minder dan Isa Hoes’ zoon Merlijn Kamerling en Humberto Tan’s dochter Isa lijken het erg gezellig te hebben met elkaar.

Merlijn (19) en Isa (20) delen namelijk allebei een wel heel gezellige foto op Instagram, waarop de twee knus met elkaar poseren aan een restauranttafeltje. Je zou kunnen denken: ‘Ja, het ziet er cosy uit, maar de foto is geen keihard bewijs van een daadwerkelijke romance’. Klopt, maarrr… onder de foto van Isa heeft Merlijn wel een hartjes-emoji geplaatst en dát verandert – in onze optiek – de zaak.

Bij elkaar over de vloer

Isa Hoes heeft als gast vele malen in RTL Late Night – de talkshow waar Humberto onlangs afscheid van nam – gezeten. De familie Tan en Hoes zouden dan ook zomaar eens goed bevriend kunnen zijn buiten de showbizzmuren, wat zou kunnen verklaren hoe Isa Tan en Merlijn elkaar tegen het lijf zijn gelopen.

