Zo cute: zo zag Nicolette Kluijver eruit als kind

Nicolette Kluijver (34) herkennen we vandaag de dag aan haar prachtige, lange blonde lokken, maar als kind had ze een heel ander kapsel. Met een schattig kiekje neemt ze haar volgers mee terug in de tijd en showt ze haar jeugdlook.

‘Hopen dat deze trend geen comeback maakt…’, schrijft ze bij de kinderfoto, doelend op haar korte coupe. Haar volgers vinden het daarentegen alleen maar heel schattig. ‘Wat een leuk koppie!’, reageert iemand. Vele anderen valt het op dat Nicolette er nog steeds hetzelfde uitziet als vroeger. ‘Je bent geen spat veranderd’, klinkt het.

Herkenbaar

Ook zorgt de foto voor veel herkenbaarheid bij haar trouwe fans. ‘Ik denk dat wij van dezelfde generatie zijn, ik had dat ook! Laat me raden, je moeder knipte het zelf bij je hahaha… later kwam de kuif, hoe hoger hoe beter en zoveel haarlak dat hij iedere tsunami zou doorstaan!’, luidt een van de reacties. Een ander schrijft lachend: ‘Mijn moeder plakte een plakbandje over mijn pony…. alles wat eronder hing, werd weggeknipt. Gegarandeerd succes!’

Beeld: ANP, Instagram