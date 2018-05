Fockeline Ouwerkerk heeft het lang voor zich moeten houden, maar schreeuwt het nu eindelijk van de daken: ze is zwanger! De actrice verwacht haar eerste kindje met haar vriend Joeri Wetters.

Lees ook: Tibor Lukács over tegenspeelster Fockeline: ‘De chemie spat ervan af’

Fockeline deelt het blijde nieuws via social media. ‘Dankjewel voor alle positieve complimenten over het feit ‘dat ik iets voller ben geworden en dat het me zo goed staat!’ Dat was een enorme oppepper op dagen dat ik groen van de misselijkheid door het huis en over straat liep… maar ik had een klein/groot geheim wat ik met me mee droeg en waar we i.m niet meer omheen kunnen,’ schrijft ze bij een video van haar grote babybuik.

Geslacht

De actrice maakt meteen het geslacht van de baby bekend: ‘Er groeit een piemeltje in mijn buik!’. Ze laat weten dat ze niet kan wachten tot de komst van haar kindje. ‘Maar eerst groei ik nog even door!’, aldus Fockeline.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: ANP, Instagram