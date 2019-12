Babynieuws! Actrice Fockeline Ouwerkerk zwanger van tweede kindje

Actrice Fockeline Ouwerkerk is weer zwanger. De 38-jarige ster uit series als ‘Moordvrouw’, ‘Nieuwe buren’, ‘De 12 van Schouwendam’ en ‘Dit zijn wij’ verwacht haar tweede kind in het voorjaar.

De ergste fase achter de rug

“Ik heb de ergste fase overleefd. Het was even pittig, maar nu gaat het allemaal goed”, laat ze aan BuzzE weten. Een foto van een buik is er nog niet en ook is nog niet bekend of het een jongen of een meisje wordt.

Misselijkheid

Tijdens de laatste opnameweken van Fockeline’s nieuwe serie Dit zijn wij had ze regelmatig last van misselijkheid. “Maar het was heel vreemd hoe je dat kan ‘uitzetten’ als je voor de camera staat. Je speelt dan bijvoorbeeld een bejaarde Anna, die kan niet zwanger of misselijk zijn; mentaal werkt dat best goed. Je draait de knop in een keer om.”

Pittige bevalling

In de serie Dit zijn wij, een remake van het met prijzen overladen Amerikaanse drama This Is Us, speelt Fockeline een vrouw over de tijdspanne van bijna een halve eeuw. Onlangs vertelde de actrice hoe heftig de bevallingsscène in de eerste aflevering voor haar was. “Het was heel pittig om dat zo te moeten beleven.” om te doen. De bevalling in de serie verloopt niet zoals gepland. Fockeline was net zelf bevallen toen deze scène werd opgenomen. “Het is natuurlijk nooit één op één hoe een bevalling echt is: het blijft drama, fictie. Maar het idee alleen al zoiets mee te moeten maken op die manier is hartverscheurend.”

Lees ook

Fan van ‘Gilmore Girls’ en ‘Dokter Hart’? Déze nieuwe zwijmelserie wil je zien

Gezinsleven

Fockeline kreeg haar eerste kind, Joe (of zoals-ie zelf zegt: Toto – zie onderstaande video), in september 2018. Ze heeft al jaren een relatie met grafisch ontwerper Joeri Wetters.

De vierde aflevering van Dit zijn wij wordt donderdagavond om 20.30 uur uitgezonden op NPO1.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: ANP | Beeld: ANP