Fockeline Ouwerkerk deelt prachtige foto met pasgeboren zoontje

Fockeline Ouwerkerk (37) is sinds kort de trotse moeder van de piepkleine Joe en kan haar geluk dan ook niet op. Vol dankbaarheid deelt ze een kiekje met haar pasgeboren zoon op Instagram.

Afgelopen week maakte de actrice de geboorte van haar zoon wereldkundig met een liefdevolle foto, waarop de felicitaties binnen stroomden. Daar plaatst Fockeline nu een reactie op, wederom met een prachtig kiekje waarop te zien is hoe ze Joe in haar armen houdt. ‘Dank jullie wel voor alle mooie en lieve berichten en felicitaties!!!’, schrijft ze erbij. ‘Ik voel me een gezegend mens, geniet intens en besef me hoe bijzonder het is om dit mee te mogen maken…’

Lieve reacties

Ook op die foto wordt weer vol lof gereageerd. ‘Zo mooi deze foto, jouw uitstraling!’, luidt een van de reacties. Een ander schrijft: ‘Wat ben je mooi, en wat een prachtige zoon…’

Eerste kindje

Joe is het eerste kindje voor Fockeline en haar vriend Joeri Wetters. Het stel had al langer een kinderwens en kon in mei het heuglijke nieuws bekendmaken in verwachting te zijn van hun kleine spruit.

Beeld: ANP, Instagram