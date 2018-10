Beschuit met muisjes! Fockeline Ouwerkerk bevallen van zoontje

Driewerf hoera, Fockeline Ouwerkerk is moeder geworden! De actrice beviel deze week van een jongetje, zo maakte Fockeline vrijdag bekend. Daarbij verklapt ze meteen de naam van de kleine spruit.

‘Tromgeroffel en trompetgeschal! Hij liet even op zich wachten, maar kwam razendsnel ter wereld, mag ik jullie voorstellen aan Joe Jacob Ben Wetters’, schrijft Fockeline bij een foto van de baby op Instagram. ‘Hij is perfect zoals hij is, wij zijn strontverliefd en genieten van elk moment! Wat is dit toch bijzonder…’

Kinderwens

Fockeline, bekend van onder meer de RTL-serie Moordvrouw en de film Bankier van het Verzet, maakte in mei bekend dat ze in verwachting was. Zij en haar vriend Joeri hadden al langer een kinderwens.

Tekst & beeld: ANP