Floortje Dessing voelt zich tweede moeder voor buurtkinderen

Floortje Dessing droomde stiekem wel eens van huisje, boompje beestje. De 49-jarige presentatrice, die de hele wereld over reist voor haar programma’s, had zichzelf wel in Nieuw-Zeeland zien wonen.”Daar wonen, met een kind dat in de vrije natuur rondrent en alle plantjes kent, dat had ik wel gewild”, bekent Dessing. “Maar dat is nooit gebeurd. Het was ook geen realistisch beeld.”

Terwijl Dessing zelf geen kinderen heeft, voelt ze zich een tweede moeder voor de kinderen van haar buren, met wie ze goed bevriend is. “Ik woon boven een van mijn allerbeste vrienden. Hij heeft een heel leuke vrouw en twee ontzettend lieve kinderen van 2 en 4 jaar. Toen zij geboren werden, hing ik meteen met mijn hoofd boven de wieg. Ik ben een soort suikertante voor ze.”

Echte connectie

Dessing, die momenteel werkt aan de nieuwe reeks Floortje terug naar het einde van de wereld, trekt veel met de kinderen op. “Dan gaan we naar de speeltuin of lekker naar het strand in de zomer. Dat is helemaal te gek. Voor mij is dat echt de connectie met thuis. Ik houd ontzettend veel van die kinderen. Als er een vrachtwagen aan komt rijden en ik loop met ze over straat, dan werp ik mezelf zonder enig probleem ervoor. Ik vind het leuk om te merken dat het dus niet per se biologisch hoeft te zijn.”

