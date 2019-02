Iedere week stellen we in Flair vier prangende vragen aan een bekende Nederlander. Dit keer staat acteur Rop Verheijen in de spotlights. We praten met hem over zijn nieuwe theaterkomedie ‘Single camping’.

Wie speel jij in de nieuwe theaterkomedie Single camping?

“Ik speel Johannie – geboren als Johan, een zoekende geest in een fluïde lichaam. Hij is gescheiden van zijn jeugdliefde Christel, met wie hij samen een camping opricht. Die camping is speciaal voor singles. Christel wordt gespeeld door Ilse Warringa. De andere rollen zijn voor Tjitske Reidinga, Peter Blok en Elise Schaap.”

Flirten met een wc-rol onder je arm: klinkt ongemakkelijk. Zou je zelf ooit naar zo’n camping gaan?

“Nee zeg. Ik heb vroeger met mijn ouders wel gekampeerd, maar toen ik zelf m’n vakanties mocht gaan bedenken, ben ik nooit meer naar een camping geweest. Ik ben toch meer van de fijne hotels.”

Waar gaat de voorstelling volgens jou vooral over?

“De voorstelling is een echte komedie, over vijf mensen die net single zijn en op de camping verblijven omdat ze bijvoorbeeld door een scheiding ineens de halve zomer in hun eentje zitten opgescheept met hun kinderen, of ze juist een halve zomer moeten missen. Dat betekent stiekeme hunkering bij het kampvuur en te intense sociale controle. Maar voor mij gaat de voorstelling eigenlijk over het totaal doorgeslagen individualisme en egocentrisme van de moderne mens.”

Waarom mogen we ‘Single camping’ niet missen?

“Omdat Single camping een nieuwe Nederlandse theatervoorstelling is met de onnavolgbare humor van schrijver en regisseur Marije Gubbels en heerlijke muziek van Jan en Keez Groenteman. Need I say more?”

‘Single camping’ is deze week te zien in Spijkenisse, Velsen en Amsterdam. Zie alle data op bostheaterproducties.nl.

Deze ‘4 vragen aan Rop Verheijen’ komt uit Flair 09. Deze editie ligt nu in de winkels. Wil je ‘m liever laten bezorgen? Bestellen kan hier.

