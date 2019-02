Flair-columnist en tv-kok Miljuschka ‘discrimineert’ restaurantgasten

De grootste voeten, de kortste armen, de dikste wenkbrauwen, te lang, blond – dat zijn een paar van de eigenschappen op grond waarvan je een diner kunt mislopen bij Restaurant Buitensluiting. Het is een pop-uprestaurant dat in Amsterdam deze donderdag tot en met zaterdag open is, op initiatief van het Liliane Fonds.

Lees ook

Miljuschka deelt mooi eerbetoon aan haar moeder Astrid Holleeder

Niet verzekerd van lekker eten

Het driegangenmenu van het restaurant is samengesteld door Miljuschka Witzenhausen, die sinds afgelopen december vaste columnist is voor ons magazine. Maar wie aanschuift in het restaurant, is niet verzekerd van een lekker diner. Het zou zomaar eens kunnen dat je vanwege bepaalde uiterlijke kenmerken niet bediend wordt. Het maal van Miljuschka gaat in dat geval aan je neus voorbij, in plaats daarvan moet je het doen met water en brood.

De tekst gaat verder onder de video.

Lekker confronterend

Bizar? Niet echt, want voor veel mensen is het de keiharde werkelijkheid. De bedoeling is dat gasten aan den lijve ondervinden hoe het is om te worden buitengesloten op basis van een uiterlijk kenmerk, zoals miljoenen gehandicapte kinderen in ontwikkelingslanden dat dagelijks ervaren. Bij de ingang van het restaurant, dat vijftig tafels telt, staat daarom een draairad met allerlei lichamelijke kenmerken. Daarmee wordt per dag bepaald wie er wordt gediscrimineerd. Mensen met zo’n kenmerk mogen wel met hun gezelschap mee naar binnen, maar kunnen enkel van de kookkunsten van Miljuschka genieten door het kijken naar het bord van hun buurman. Ai…

Aandacht voor wereldwijd probleem

Miljuschka: “Tachtig procent van de mensen (waaronder veel kinderen) met een handicap woont in een ontwikkelingsland en dat zijn juist de mensen die onze hulp het hardst nodig hebben. Buitengesloten worden is vreselijk, zeker voor kinderen. Dit initiatief is een creatieve manier om aandacht te vragen voor een wereldwijd probleem.”

Niet betalen, maar doneren

Na het eten krijgen gasten geen rekening, maar wel de mogelijkheid een donatie te doen aan het Liliane Fonds. De hoogte ervan mogen ze zelf bepalen.

Buitensluiting(stijd)

Restaurant Buitensluiting is van donderdag 7 tot zaterdag 9 februari geopend van 19.00 uur tot 23.00 uur en is te vinden aan de Oostenburgergracht 75 in Amsterdam. Reserveren is noodzakelijk.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: ANP | Beeld: Flair