Gehuild bij ‘The Fault In Our Stars’? Vergeet dan je tissues niet bij ‘Five Feet Apart’

Heb je ook zo enorm zitten snikken bij het zien van de romantische dramafilm ‘The Fault In Our Stars’? Dan zijn waterproof mascara en een doos tissues geen overbodige luxe bij het zien van de nieuwe film ‘Five Feet Apart’, waarin één van onze favo ‘Riverdale’-acteurs de hoofdrol speelt.

Love in a time of… taaislijmziekte

Hartenbreker Cole Sprouse, die Jughead speelt in de populaire Netflix-serie, is in de film te zien als Will, een tiener met taaislijmziekte. In het ziekenhuis waar hij behandeld wordt, ontmoet hij Stella, die aan dezelfde ziekte lijdt. Na een niet bepaald soepele slaat de vonk over, maar door hun ziekte moet er altijd five feet (ongeveer 1,5 meter) tussen hen zitten… Wat overwint: de ziekte of de liefde?

Liefde is meer dan een aanraking

De film is geregisseerd door Justin Baldoni, die je kent als Rafael uit Jane The Virgin. Justin wilde met de film aan jongeren laten zien dat liefde zoveel meer inhoudt dan het fysieke aspect: “We vroegen ons af: wat als de meest intieme relatie er eentje is waarmee je niet fysiek intiem kan zijn? Kan liefde de fysieke intimiteit overstijgen in de meest kwetsbare tijd van je leven?”

Lente-liefde

Wanneer de film in de bioscoop verschijnt, is nog niet bekend. Grote kans dat-ie komend voorjaar, als de film in de USA uitkomt, te zien zal zijn.

Bekijk de trailer in onderstaande video:

