Met wie ga jij? ‘First Dates Hotel’ is op zoek naar achtergrondeters

Heb jij de afgelopen weken ook weer gesmuld van de ongemakkelijke afspraakjes in ‘First Dates’ en zou je ze weleens van dichterbij mee willen maken? Dat kan, want de programmamakers zijn weer op zoek naar achtergrondeters voor in het restaurant.

Hoewel er geen nieuwe afleveringen van ‘First Dates’ meer komen, wordt het programma binnenkort wél in een nieuw jasje gestoken. ‘First Dates Hotel’ komt eraan, waarin de deelnemers na een hapje eten in het welbekende restaurant óók kunnen blijven overnachten.

Reserveren, maar!

De opnames van ‘First Dates Hotel’ vinden plaats in de eerste maand van het nieuwe jaar; op 18, 19, 20, 25, 26 en 27 januari 2019 om precies te zijn. Hiervoor is BNNVARA nog op zoek naar duo’s die in het zuidoosten van Nederland wonen en een vorkje mee willen prikken. Iets voor jou en een vriendin, je zus of partner? Je kunt je HIER opgeven en hoeft er slechts 10 euro voor neer te tellen.

De makers van ‘First Dates’ zijn niet alleen op zoek naar achtergrondeters, maar ook nog naar deelnemers voor het programma. Als dat iets voor jou (óf een vriendin) is, kun je je hier opgeven.

Beeld: BNNVARA