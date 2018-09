De finale van ‘Expeditie Robinson’ wordt grootser dan ooit: bekijk ‘m in de Ziggo Dome!

Save the date! Save the date! Op 20 december wordt de finale van Expeditie Robinson uitgezonden. En dat is nog niet alles: de finale wordt grootser dan ooit. Je kunt ‘m namelijk met al je vrienden op een megascherm gaan volgen in… de Amsterdamse Ziggo Dome.

Laatste proef

Oké, nog een keer: DE FINALE VAN EXPEDITIE ROBINSON WORDT IN DE ZIGGO DOME UITGEZONDEN! Dat betekent dat je samen met duizenden andere Robinson-fans kunt zien wie dé Robinson van 2018 wordt. Onder leiding van Dennis en Nicolette én in het gezelschap van alle 21 expeditieleden kun je op een heel groot scherm zien wie de loodzware, allerlaatste proef wint.

Bonus materiaal

Ook zullen Famke Louise en Corry Konings een optreden geven. Daarnaast treden natuurlijk ook Josylvio, DJ Jody Bernal en I Am Aisha op. Hoe cool? Sounds like the perfect date night. Meer informatie vind je via deze link, kaarten kosten €19,50 per stuk.

Beeld: RTL, Expeditie Robinson