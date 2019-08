Superzoet filmpje: Roxeanne heeft grootste lol met zoontje Fender

Zelfs een uitstapje naar de bouwmarkt is dolle pret voor Roxeanne Hazes (26) en haar zoontje Fender. Moeder en zoon zetten de boel op stelten tussen de klusartikelen, met een vrolijk filmpje als gevolg.



Met Fender in de draagzak rent Roxeanne op Erik, haar verloofde en vader van haar zoontje, af. Het jochie heeft de grootste lol en kan niet stoppen met schaterlachen. De zangeres deelt het vrolijke filmpje met haar Instagramvolgers. “Om je dag nog leuker te maken”, schrijft ze erbij.

Puur geluk

Dat is zeker gelukt, haar fans reageren enthousiast op het tafereel. “Dit is toch puur geluk? Zo blij, jullie twee”, reageert iemand. “Hier toverde je ook een enórme lach op mijn gezicht!” Ook Romy Monteiro en Jim Bakkum laten weten dat ze van het filmpje genoten hebben. De zangeres krijgt ook complimenten om haar figuur: “Wat ben jij mooi afgevallen, zeg.”

Ode

Roxeanne heeft vorige week het nummer Mama was een klootzak uitgebracht. De opvallende titel van het nummer is bedacht door Vjeze Fur. Voordat de twee begonnen met het schrijven van de nieuwe single, gaf Roxeanne aan dat het een liefdesverklaring moest worden aan haar zoon – dat ze hem wilde vertellen hoe haar leven door hem is veranderd. Fender Andrew Arnold Zwennes, zoals het jochie voluit heet, werd op 10 juli 2018 geboren.

