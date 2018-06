Waarom half Nederland déze film in de bios wil zien (en jij ook moet gaan)

De horrorfilm Hereditary doet het heel goed in de Nederlandse bioscopen. De film trok in het eerste weekend 35.000 bezoekers en staat daarmee op de tweede plaats van de bezoekerslijst, maakte distributeur Splendid Film maandag bekend.

Horrorhit

Alleen Jurassic Park 5 trok meer bezoekers, maar deze film draait ook in drie keer zoveel zalen. Hereditary presteert beter dan succesvolle recente horrortitels zoals Insidious of Oscarwinnaar Get Out. Nederland volgt daarmee in de voetsporen van de VS, waar de film vorige weekend ook records brak.

Paniek

Hereditary, met in de hoofdrollen Toni Collette, Gabriel Byrne en Ann Dowd, vertelt over een vrouw die cryptische en steeds meer verontrustende geheimen over haar voorouders ontdekt. De film ging eerder dit jaar op een aantal festivals in première waar publiek naar verluidt gillend en schreeuwend de zaal verliet. Toen de film iets meer dan een week geleden in première ging in Nederland, stelde Splendid Film een speciaal noodnummer in voor bioscoopbezoekers die tijdens of na het zien van de film de behoefte hadden om hun emoties te bespreken.

See for yourself…

De Nederlandse critici waren erg lovend over de film: in de gezaghebbende dagbladen kreeg Hereditary vijf sterren. Na deze positieve kritieken en de vele berichten in de media over het nieuwste horrospektakel haast iedereen zich naar de bios om te ontdekken of de ‘geruchten’ waar zijn. Niet iedereen is het ermee eens dat de film ongekend griezelig en goed is, maar misschien moet ook jij dat voor jezelf gaan zien?

Bekijk alvast de trailer in deze onderstaande video:

