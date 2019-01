Filemon en vriendin – na dik 10 jaar en drie kinderen – uit elkaar

Na ruim tien jaar hebben Filemon Wesselink (39) en zijn vriendin Michaela een punt achter hun relatie gezet. Dat laat de presentator zojuist via een persoonlijk bericht op Facebook weten.

Gelukkige jeugd voor kinderen

Filemon schrijft: “Hierbij wil ik melden dat mijn inmiddels ex-vriendin en ik al een tijdje uit elkaar zijn. We voeden de kinderen gezamenlijk en vriendschappelijk op zodat ze toch een gelukkige jeugd krijgen.”

Hier blijft het bij

In zijn bericht vraagt de BNN-presentator om privacy. Omdat dit een verdrietige zaak is die het hele gezin aangaat, wil ik het verder geen interviews over geven”, aldus Filemon, die het nieuws deelt omdat geruchten over een relatiebreuk de media hadden bereikt.

Gezin

Filemon en Michaela zijn nooit in het huwelijksbootje gestapt. Wel kregen ze drie kinderen: dochter Danique (8) en zoons Sebastiaan (6) en Benjamin (2). De BN’er deelt nooit beelden van zijn gezin op sociale media.

