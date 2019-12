Altijd al eens in ‘GTST’ willen figureren? Dít is je kans!

Heb je altijd al eens op de set van ‘Goede Tijden, Slechte Tijden’ willen gluren? Droom je stiekem van een hoofdrol in je favoriete soap? Dan moet je nu even opletten: ‘GTST’ is namelijk op zoek naar figuranten.

Figureren in GTST

Wil jij schitteren als figurant in soapdorp Meerdijk? Op de achtergrond wat drinken in café De Koning? Actrice Bertrie Wierenga, die de ongeletterde schoonheidsspecialiste/kroegeigenaar Shanti speelt, legt even kort uit wat je moet doen.

Even minder ‘goede’ en meer ‘slechte tijden’

De laatste tijd gaat het niet zo goed met Goede Tijden, Slechte Tijden. De kijkcijfers dalen al een tijdje, en wat ooit een ‘zekerheidje’ was voor RTL4, is tegenwoordig eerder een zorgenkindje. Kijkers zouden zich ergeren aan de moderne verhaallijnen over vloggen en andere tienerzaken. De makers hoopten hiermee een jonger publiek aan te trekken. Dat mislukte, én het vaste publiek vond het maar flauwekul.

Gedwongen vertrek

Kort geleden stuurden de makers van GTST Rover en Kimberly (tegen hun zin) weg. Daarover vertelde actrice Britt Scholte dat haar ontslag enorm hard aan kwam. RTL wil de verhalen in de bekendste soap van Nederland herkenbaarder maken, en leunt daarmee meer op klassieke personages.

Meer oude bekenden terug?

Dat het menens is voor RTL, is inmiddels meer dan duidelijk. Wilbert Gieske keert na een afwezigheid van een paar jaar terug als Robert Alberts, en – na twintig jaar (!) – maakt ook Cas Jansen zijn rentree als Julian Verduyn. Hij verscheen voor het eerst in Meerdijk in het zesde seizoen en vertrok in het negende samen met Jessica Harmsen (Katja Schuurman) op wereldreis. Het zou ons niet verbazen als er binnenkort nog meer klinkende namen volgen.

In deze video zie je vast wat er deze decembermaand staat te gebeuren in Meerdijk…

