Zo leuk! Deze radio-dj’s hebben hun relatie bevestigd

Fans zagen het al van mijlenver aankomen, maar nu steken ze het zelf ook niet meer onder stoelen of banken: Igmar Felicia en Fien Vermeulen hebben een relatie!

Igmar en Fien leerden elkaar kennen bij Qmusic, waar Igmar tot voor kort werkte en waar Fien nieuwslezeres is. Het viel luisteraars op dat de twee het wel héél gezellig hadden op de werkvloer. Lange tijd reageerden ze niet op de geruchten. Nu Igmar de overstap maakt naar Radio 538, komen ze er eindelijk voor uit: ze zijn verliefd.

Relatie

“We hebben het heel leuk met elkaar, we hebben een relatie”, bevestigt Igmar in de uitzending van Shownieuws. Meer details wil hij niet geven. “Wij hebben een relatie, dan komt het naar buiten. Iedereen wil er wat over weten, ik heb er niks mee.”

