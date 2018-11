Ferri Somogyi over vaderschap: ‘Het is zwaar, ontzettend zwaar’

Ferri Somogyi (45) werd in september vader van een dochtertje, maar het is lang niet allemaal rozengeur en maneschijn. De acteur geeft zelfs toe dat hij het vaderschap behoorlijk zwaar vindt.

In een interview vertelt hij: ‘Je weet natuurlijk dat je het even druk krijgt en dat het pittig is. Ik heb mijn werk en de kleine vraagt heel veel aandacht. Noëlle is nu met verlof, maar het is wel zwaar, ontzettend zwaar. Alle aandacht gaat naar die kleine, je hebt niet zoveel tijd voor eigen dingen.’

Ongelooflijk

Daarnaast kan hij het ook nog maar amper beseffen dat hij nu vader is. ‘Ik vind het ongelooflijk. Ik ben heel blij dat het me gegeven is en dat ik het mag meemaken, want het is eerder een keer misgegaan voor mij.’

Broertje of zusje

Ook doet de acteur uit de doeken of er binnenkort al een broertje of zusje komt voor de kleine Véda. Ferri: ‘We hopen Véda nog wel een broertje of zusje te kunnen geven. Ik ga niet wachten tot mijn zeventigste of zo, dat wil ik mijn kind niet aandoen, dan gaat hun papa wel erg vroeg dood.’

