Lekker knuffelen: Ferri Somogyi geniet intens van vader-dochtermoment

Ferri Somogyi (45) is in september 2018 voor de eerste keer vader geworden en leeft sindsdien op een roze wolk. Hij geniet intens van zijn kersverse gezinnetje, zo blijkt opnieuw uit twee kiekjes die de GTST-ster deelt van een weekendje Texel.

Lees ook: Ferri Somogyi over vaderschap: ‘Het is zwaar, ontzettend zwaar’

Op een van de foto’s is te zien hoe Ferri de kleine Véda in zijn armen houdt. “Geen woorden”, schrijft de acteur erbij. “Shit, dat zijn er al twee (en met dit erbij dertien).”

Heerlijk kiekje

De volgers van Ferri smelten bij het zien van de foto. “Dit is ’t liefste wat ik ooit heb gezien”, reageert iemand. Een ander schrijft: “Wat een heerlijkheid!”

De tekst gaat verder onder de foto.

Ook heeft de vader van Véda een kiekje gedeeld van heel het gezin, waarvan het familiegeluk afspat:

De tekst gaat verder onder de foto.

Eerste kindje

Begin 2018, in februari, maakte de ‘Goede Tijden’-acteur bekend dat zijn achttien jaar jongere geliefde Noëlle in verwachting was van hun eerste kindje. Afgelopen zomer stapten de twee in het huwelijksbootje.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: ANP, Instagram