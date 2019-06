Ferri Somogyi stopt met déze job omwille van zijn dochtertje

Ferri Somogyi werd vorig jaar de trotse vader van zijn dochtertje Véda. Die levensveranderende gebeurtenis heeft de acteur doen besluiten om afscheid te nemen van een van zijn jobs.

De GTST-ster stopt als dj, omdat hij moeite heeft om zijn muziekcarrière te combineren met de verzorging van zijn kleine meisje. “Ik hang hem aan de wilgen. 8 jaar als dj mogen werken in binnen en buitenland”, schrijft Ferri op Instagram. “In droom line-ups mogen staan tussen grote jongens. Ik streep m af. Heb het mee mogen maken. En uiteraard centjes mee kunnen verdienen.”

Niet meer leuk

Ferri’s dochter Véda werd in september vorig jaar geboren. “Met mijn dochter in mijn leven is het niet meer leuk en moeilijk te combineren”, legt de acteur uit. “Daarnaast is de markt ook verzadigd. Muziekproductie blijf ik doen.” Ferri zegt zich te blijven focussen op GTST en zijn nieuwe hobby magie. Trucs doet hij onder de naam Ferri Cooper.

Broertje of zusje

Het vaderschap bevalt hem zo goed, dat hij en zijn geliefde Noëlle – met wie Ferri in juni 2018 in het geheim in het huwelijksbootje stapte – al nadenken over een tweede. “We hopen Véda nog wel een broertje of zusje te kunnen geven”, zei hij eerder. “Ik ga niet wachten tot mijn zeventigste of zo, dat wil ik mijn kind niet aandoen, dan gaat hun papa wel erg vroeg dood.”

Bron & beeld: ANP, Instagram