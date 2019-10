Nieuw huis, nieuwe fase: Ferri Somogyi klaar voor gezinsuitbreiding

Ferri Somogyi (46) kan zijn geluk niet op met zijn geliefde Noëlle van Stek (28) en hun dochter van één. Het stel heeft een prachtig stulpje gekocht in het Noord-Hollandse Laren en laat vallen dat ze Véda maar al te graag een broertje of zusje zouden geven.

Begin oktober deelde Ferri een gelukzalige foto, waarop te zien is hoe hij samen met zijn vrouw poseert met een ontkurkte fles champagne. “We hebben een huis gekocht!”, schreef hij erbij. “Ongelofelijk blij mee! Een nieuwe fase!”

Gezinsuitbreiding

Volgens Story ontbreekt het Ferri en Noëlle aan niets in ’t Gooi. De twee zouden een twee-onder-een-kapwoning hebben gekocht met drie slaapkamers én een zolderslaapkamer die eenvoudig te splitsen is in twee aparte slaapkamers. “Ja, het huis is groot genoeg voor gezinsuitbreiding”, geeft de GTST-ster toe in het entertainmentblad. “Het is onze wens om nog een kindje te krijgen, als het ons gegeven is. Een broertje of zusje voor Véda zou leuk zijn.”

Kinderwens

Het is niet de eerste keer dat Ferri een boekje opendoet over zijn kinderwens met Noëlle. Eerder zei de acteur al dat het vaderschap hem zo goed beviel, dat hij en zijn geliefde – met wie hij in juni 2018 in het geheim in het huwelijksbootje stapte – al nadachten over een tweede. “We hopen Véda nog wel een broertje of zusje te kunnen geven”, aldus Ferri destijds. “Ik ga niet wachten tot mijn zeventigste of zo, dat wil ik mijn kind niet aandoen, dan gaat hun papa wel erg vroeg dood.”

Bron: Story.nl | Beeld: Hollandse Hoogte, Instagram