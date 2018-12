Zoet! Ferri Somogyi deelt foto van zijn lachende dochtertje

Het dochtertje van Ferri Somogyi en zijn vrouw Noëlle is dit weekend drie maanden geworden. De kleine meid is hartstikke vrolijk. De foto die de acteur deelt zegt genoeg!

De GTST-acteur geniet met volle teugen van het vaderschap. Dochtertje Véda is nu drie maanden in zijn leven. ‘Ik vind het ongelooflijk. Ik ben heel blij dat het me gegeven is en dat ik het mag meemaken, want het is eerder een keer misgegaan voor mij,’ zegt hij in een interview.

Broertje of zusje

Het vaderschap bevalt hem zo goed, dat hij al nadenkt over een tweede. ‘We hopen Véda nog wel een broertje of zusje te kunnen geven. Ik ga niet wachten tot mijn zeventigste of zo, dat wil ik mijn kind niet aandoen, dan gaat hun papa wel erg vroeg dood.’

Beeld: ANP, Instagram